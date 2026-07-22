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Автомобили

Выяснилось, когда россиян не накажут за порчу машины каршеринга

Юрист Воропаев назвал три случая, когда ущерб авто из каршеринга не припишут водителю
Алексей Филиппов/РИА Новости

Ответственный за повреждение автомобиля каршеринга определяется характером происшествия. Об этом в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

«Ели машина просто так стоит, и она получила повреждения, то несет ответственность тот, кто ей причинил ущерб. Если какой-то пешеход идет рядом и царапает машину, то по закону понесет ответственность он», – сообщил адвокат.

По его словам, если повреждения автомобиля связаны с падением дерева, оплачивать ущерб будет организация, отвечающая за содержание зеленых насаждений. Либо вина ляжет на собственника земельного участка — в зависимости от того, где именно произошел инцидент.

Юрист также отметил, что во всех ситуациях ключевым является установление конкретных обстоятельств.

До этого Воропаев рассказал, что если водитель начал обгон на прерывистой линии, а завершил его пересечением сплошной, это все равно считается выездом на встречную полосу с серьезными последствиями.

Ранее автолюбителям рассказали, как действовать, если машину затопило.

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