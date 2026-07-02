Автолюбителям рассказали, как действовать, если машину затопило

Затопление автомобиля в дорожной луже — это результат чьей-то халатности, и по закону ущерб обязаны возместить. Чаще всего ответственность за это несут муниципальные службы, отвечающие за состояние дорог и ливневой канализации. Об этом в интервью РИАМО сообщил юрист Алексей Косточкин.

Первым делом на месте происшествия он посоветовал зафиксировать все на фото и видео: глубину лужи, отсутствие предупреждающих знаков, повреждения автомобиля и общий вид участка. Затем следует вызвать сотрудников ГИБДД и добиться составления протокола — без него шансы на компенсацию резко снижаются.

Кроме того, по его словам, стоит заказать независимую техническую экспертизу для оценки ущерба, а также сохранить все чеки после ремонта авто.

«Далее установите виновника. Направьте запрос в администрацию района или дорожную службу — кто отвечает за обслуживание конкретного участка дороги. Подайте официальную претензию с требованием возместить ущерб в досудебном порядке», — порекомендовал эксперт.

Если последует отказ или ответа не будет, следует обращаться в суд. Дополнительно можно требовать компенсацию морального вреда и судебных расходов. Главное — не затягивать: промедление ослабляет доказательную базу, предупредил Косточкин.

Автоэксперт, кандидат технических наук Егор Васильев до этого говорил, что главная опасность на мокрой дороге, с которой может столкнуться водитель, — это аквапланирование, когда колеса перестают касаться асфальта.

Выехав на затопленную дорогу, он призвал помнить, что под водой может скрываться глубокая яма или, что хуже, в воздухозаборник может попасть вода и спровоцировать гидроудар. Поэтому по-возможности лучше воздержаться от поездок в дождливую погоду.

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