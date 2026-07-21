В Москве произошло ДТП на Киевском шоссе: движение в сторону МКАД затруднено

В Москве на Киевском шоссе произошло ДТП, затруднившее движение в сторону МКАД

В Москве на 28-м километре Киевского шоссе произошла авария. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Движение в сторону МКАД значительно затруднено — пробка растянулась на 1,7 километра. Проезд осуществляется только по двум полосам из пяти.

На месте аварии работают оперативные службы города, которые устанавливают обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших на данный момент уточняется.

До этого в Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП, образовавшее пробку на КАД на 1,5 километра. В аварии пострадало четыре автомобиля. Очевидцы засняли последствия столкновения на видео. На кадрах видно, что серый Mercedes-Benz развернуло поперек дороги — у него сильно смята передняя часть. У отбойника стоит белый автомобиль с поднятым капотом, а неподалеку — черная легковушка. По проезжей части разбросаны фрагменты кузовных деталей.

Ранее ДТП парализовало Киевское шоссе.