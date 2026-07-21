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Автомобили

Образовалась пробка: последствия жесткого ДТП на КАД попали на видео

В Петербурге на видео сняли последствия массового ДТП, парализовавшее КАД

В Санкт-Петербурге на КАД перед съездом на Шафировский проспект произошло крупное ДТП с участием четырех машин. Об этом сообщил Telegram-канал 78.ru.

Последствия аварии засняли на камеру очевидцы. На кадрах заметно, что Mercedes-Benz серого цвета развернуло в середине дороги. У него смята передняя часть кузова. У отбойника находится белый автомобиль с поднятой крышкой капота. Поодаль стоит черная легковушка. Также заметно, что по проезжей части разбросаны автомобильные детали.

Движение на этом участке КАД значительно затруднено. В результате аварии образовался автомобильный затор протяженностью около 1,5 километров.
На месте уже работают сотрудники полиции и эвакуатор. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины столкновения. О пострадавших на данный момент не сообщается.

До этого появились кадры, как в Нижегородской области легковушка подкинула автомобиль с беременной женщиной.

Ранее сообщалось, что 12 автомобилей столкнулись в Ростовской области из-за пожара.

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