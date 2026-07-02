Не дождалась бензина: женщина на Peugeot начала давить сотрудника АЗС в Новосибирске

В Новосибирске женщина на Peugeot начала давить сотрудника АЗС из-за конуса

На автозаправочной станции на улице Никитина, 172, женщина на Peugeot 207 с госномером М 816 РВ 154 не смогла сдержать эмоции в очереди за топливом, сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Сотрудник АЗС выставил перед ее машиной конус на время слива топлива из бензовоза, но женщина-водитель очень сильно хотела добраться до колонки и начала ехать на мужчину.

Отмечается, что у автомобилистки сдали нервы из-за ожидания в пробке. Информации о пострадавших не поступало.

До этого в Санкт-Петербурге водитель иномарки украл бензин на заправочной станции. Инцидент произошел на Пулковском шоссе. Автомобилист на Hyundai заправил иномарку и уехал, не заплатив, ущерб составил 3,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось о массовом ДТП на Киевском шоссе в Москве.