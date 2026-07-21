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Женщина сняла на камеру, как разогнала автомобиль до 140 км/ч и перевернулась

В Бурятии на видео попало, как женщина разогналась до 140 км/ч и перевернулась

В Бурятии 41-летняя женщина разогнала Toyota Camry до большой скорости и параллельно начала снимать это на телефон. Об этом сообщил Telegram-канал 360.ru

В сети появилось ее видео. На кадрах заметно, как женщина едет в темное время суток по пустой дороге на скорости 140 км/ч. В какой-то момент она съезжает дороги.

По данным источника, водительница не справилась с управлением, в результате чего ее автомобиль перевернулся на полном ходу. Она получила травмы различной степени тяжести.

До этого в Нижегородской области легковой автомобиль на полной скорости протаранил попутную машину. Инцидент попал на видео. На записи видно, как синяя Lada Priora на высокой скорости врезается в задний бампер впереди идущего автомобиля. От мощного удара машину подбрасывает в воздух, она переворачивается и падает на легковушку, выезжающую с парковки.

Ранее сообщалось, что 12 автомобилей столкнулись в Ростовской области из-за пожара.

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