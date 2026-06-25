Водителям рассказали, что грозит за тюнинг авто в 2026 году

Юрист Воропаев: за несогласованный тюнинг в 2026 году машину снимут с учета в ГАИ

Тюнинг автомобиля сам по себе не запрещен, но любые изменения, влияющие на безопасность, должны быть официально подтверждены. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

«Если мы меняем деталь того же типа на такую же деталь с параметрами, которые не влияют на безопасность, это, формально, тоже изменения в конструкцию. Но с точки зрения завода-изготовителя они не влияют на безопасность», — рассказал адвокат.

По его словам, также не нужно согласовывать установку компонентов, которые завод-изготовитель предусмотрел для данной модели, но по какой-то причине не установил на конкретный автомобиль. Главное условие — наличие необходимых разъемов и мест для монтажа. Если деталь сертифицирована (например, багажник на крышу), это только плюс.

Не является тюнингом и изменение салона — установка чехлов, ковриков и других подобных элементов. Воропаев отметил, что сложнее обстоит дело с «тяжелыми» изменениями, которые влияют на безопасность. Их обязательно нужно согласовывать. Это касается замены двигателя на другой объем и мощность, установки нештатных силовых бамперов, расширения колесных арок, обвесов, газобаллонного оборудования, изменения подсветки и прочего.

Если же владелец пренебрежет процедурой согласования изменений, помимо штрафа, ГИБДД потребует устранить нарушения. При их неисполнении регистрацию автомобиля могут прекратить, а номера объявить в розыск.

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