Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

Водителям рассказали, что грозит за тюнинг авто в 2026 году

Юрист Воропаев: за несогласованный тюнинг в 2026 году машину снимут с учета в ГАИ
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Тюнинг автомобиля сам по себе не запрещен, но любые изменения, влияющие на безопасность, должны быть официально подтверждены. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

«Если мы меняем деталь того же типа на такую же деталь с параметрами, которые не влияют на безопасность, это, формально, тоже изменения в конструкцию. Но с точки зрения завода-изготовителя они не влияют на безопасность», — рассказал адвокат.

По его словам, также не нужно согласовывать установку компонентов, которые завод-изготовитель предусмотрел для данной модели, но по какой-то причине не установил на конкретный автомобиль. Главное условие — наличие необходимых разъемов и мест для монтажа. Если деталь сертифицирована (например, багажник на крышу), это только плюс.

Не является тюнингом и изменение салона — установка чехлов, ковриков и других подобных элементов. Воропаев отметил, что сложнее обстоит дело с «тяжелыми» изменениями, которые влияют на безопасность. Их обязательно нужно согласовывать. Это касается замены двигателя на другой объем и мощность, установки нештатных силовых бамперов, расширения колесных арок, обвесов, газобаллонного оборудования, изменения подсветки и прочего.

Если же владелец пренебрежет процедурой согласования изменений, помимо штрафа, ГИБДД потребует устранить нарушения. При их неисполнении регистрацию автомобиля могут прекратить, а номера объявить в розыск.

Ранее рассказали, что им грозит за просроченный техосмотр в 2026 году.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 25 июня. Пенсия без заявлений, образовательный отпуск для семей и огромный дракон над Лондоном
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!