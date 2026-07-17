Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Общество

Грузовой поезд врезался в автомобиль с прицепом в Нижегородской области

В Нижегородской области ночью столкнулись грузовой поезд и машина с прицепом
Приволжская транспортная прокуратура

Грузовой поезд и автомобиль с прицепом столкнулись в Нижегородской области. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

В надзорном ведомстве уточнили, что авария произошла ночью на железнодорожном переезде в районе станции Каликино.

«Повреждены локомотив и перевозимый на прицепе трактор. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», — говорится в заявлении.

В прокуратуре подчеркнули, что в результате столкновения никто не пострадал.

На фоне случившегося были задержаны семь пассажирских поездов. К текущему моменту специалисты восстановили движение на участке железной дороги, где произошло ЧП.

Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства, касающегося безопасности движения железнодорожного транспорта. Меры реагирования будут приняты, если для этого будут основания.

16 июля между железнодорожными станциями Гермечек и Качалай в Дагестане столкнулись пассажирский поезд и «КамАЗ». Водитель фуры выехал на пути перед приближающимся поездом. В региональном управлении МЧС России заявили, что находившийся в грузовике мужчина получил травмы. На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб.

Ранее поезд протаранил пассажирский микроавтобус во Владимирской области.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Коммунальщики и газовики ломятся в дверь — пускать или нет? Рассказываем, как не попасть на иски и вскрытие квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!