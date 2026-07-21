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Автомобили

Нижегородец заплатит за мат в адрес заправлявшихся вне очереди полицейских

В Нижнем Новгороде водителя оштрафовали за мат в адрес полицейских на АЗС
Telegram-канал Осторожно, новости

В Нижнем Новгороде осудили мужчину за мат в сторону сотрудников полиции, которые хотели заправить автомобиль вне очереди. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на постановление Кулебакского городского суда от 6 июля.

Сообщается, что 37-летний Максим В. стоял в очереди на АЗС, когда к топливной колонке подъехала машина ДПС. Полицейские находились на дежурстве и заехали на заправку по служебной необходимости. Однако водителя это привело в ярость — он начал оскорблять сотрудников нецензурной бранью, не выходя из салона своего автомобиля.

Скандал закончился тем, что мужчину доставили в отдел и составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». В суде полицейские подтвердили, что возмущение у водителя возникло именно из-за того, что экипаж заправлялся вне очереди.

Изначально нижегородец с протоколом не согласился, однако в зале суда передумал. Он признал вину, принес извинения сотрудникам и попросил назначить наказание в виде штрафа. Суд учел смягчающие обстоятельства — раскаяние и извинения, но также обратил внимание на отягчающее: ранее мужчина уже привлекался по той же статье. Судья назначил ему штраф в размере 700 рублей.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области полицейские пресекли нарушение порядка при заправке автомобилей топливом. Полицейский был вынужден достать пистолет из-за попытки граждан обойти очередь за бензином.

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