Видео: КамАЗ выехал на встречку на ТТК и протаранил пассажирский микроавтобус

В Москве на ТТК КамАЗ совершил ДТП на встречке и попал на видео

В Москве на ТТК произошла серьезная авария, которая затруднила проезд. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«На ТТК после поворота на Олимпийский проспект крупное ДТП. Из-за этого собралась пробка», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что участниками аварии стал большегруз и автобус, при этом заметно, что «КамАЗ» выехал на встречную полосу. На место прибыли спасатели и правоохранители, которые устанавливают причины произошедшего. На кадрах также видно, что в результате произошедшего образовался автомобильный затор.

До этого в Санкт-Петербурге на Московском шоссе произошла авария с участием иномарки. По словам других участников ДТП, виновником столкновения стал водитель Audi — он перестраивался и попал под «Газель». Всего в аварии участвовало шесть автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП иномарку смяло под грузовиком. Прибывшие медики госпитализировали водителя, кроме него никто серьезно не пострадал.

Ранее ДТП парализовало движение в Москве.