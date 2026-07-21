«Перевернулся и сгорел»: появились кадры с места жесткого ДТП на Дмитровском шоссе

В Подмосковье на видео сняли автомобиль, который сгорел после кульбита

На шоссе в Московской области машина сгорела в момент аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Подмосковье, Дмитровское шоссе (дублер) съезд с Лобни. Жигуль при выезда с второстепенной дороги не уступил грузовику, в итоге перевернулся и сгорел», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что машина не подлежит восстановлению: транспорт выгорел полностью, при этом в момент ДТП автомобиль перевернулся на крышу. О состоянии водителя не сообщается.

До этого в Санкт-Петербурге на Московском шоссе произошла авария с участием иномарки. По словам других участников ДТП, виновником столкновения стал водитель Audi — он перестраивался и попал под «Газель». Всего в аварии участвовало шесть автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП иномарку смяло под грузовиком. Прибывшие медики госпитализировали водителя, кроме него никто серьезно не пострадал.

Ранее появились первые кадры с места ДТП с десятью авто на Киевском шоссе.