Появились первые кадры с места ДТП с десятью авто на Киевском шоссе

На Киевском шоссе десять машин разбились в ДТП и попали на камеру

На Киевском шоссе десять автомобилей попали в серьезную аварию. Кадры опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, район Бекасово. Киевское шоссе 64-км», – говорится в публикации.

На размещенных фото видно, что в результате массового столкновения автомобили получили повреждения: у машин разбиты кузова, бамперы, капоты, стекла, а их детали разбросаны по проезжей части.

По данным Telegram-канала «Агентство «Москва», в результате произошедшего один человек получил травмы: от госпитализации пострадавший отказался. О затруднениях проезда на данном участке дороги не сообщается.

До этого стало известно о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд. Авария произошла вечером на 4 километре внешней стороны МКАД. На место прибыли оперативные службы города. В результате ДТП движение по внутренней стороне в сторону съезда 5А было затруднено на 5,5 километра. Проезд для машин осуществлялся по пяти полосам из шести. В Дептрансе водителям советовали учитывать ограничения при планировании поездки. О том, что проезд открыт стало известно 7 июля в 00:28 (мск).

Ранее сообщалось, что ДТП парализовало МКАД.