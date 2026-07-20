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Автомобили

Почти 100 человек застряли на пекле под Воронежем

SHOT: почти 100 человек застряли на пекле прямо посреди трассы под Воронежем
Telegram-канал SHOT

Под Воронежем 100 человек застряли на трассе из-за поломки автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Рейсовый автобус Москва – Ставрополь с 82 пассажирами сломался на трассе М-4 возле посёлка Отрадное Новоусманского района. Транспорт стоит с 03:30 утра. А ситуацию усугубляет жара, от которой люди вынуждены укрываться подушками и прятаться под деревья», – говорится в публикации.

По словам пассажиров, перевозчик отказывается направлять другой автобус, объясняя это «нецелесообразностью». Время прибытия в Ставрополь было запланировано на 14:55.

18 июля на внешней стороне 28 км МКАД произошло ДТП с участием легкового автомобиля. В Дептрансе уточнили, что из-за ДТП доступными для проезда остались две полосы из шести и призвали водителей искать альтернативные маршруты. Длина пробки в районе места аварии по состоянию на 17:10 мск составила 8,3 км.

Пользователи сервиса Яндекс Карты сообщают, что столкновение произошло в правом ряду. Пробка начинается в районе Битцевского леса и заканчивается недалеко от съезда с внешней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон».

Ранее сообщалось, что агрессивный мужчина сломал нос пассажиру автобуса из-за песни.

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