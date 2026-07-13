Видео: агрессивный мужчина сломал нос пассажиру автобуса из-за песни

В Нижнем Новгороде на видео сняли, как пассажир избил человека и сломал нос

В Нижнем Новгороде агрессивный пассажир набросился на человека в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«Неадекват набросился на молодого человека и сломал ему нос в нижегородском электробусе, потому что тот слушал музыку. Как рассказали очевидцы, музыка играла совсем негромко, но это буквально взбесило мужчину», – говорится в публикации.

Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина зажал своим телом пассажира и бьет, после пострадавший вырывается и выбегает из автобуса, но нарушитель следует за ним, толкает на землю и ударяет по лицу, ломая нос.

До этого в Уфе мужчины устроили массовую драку на проезжей части из-за незнакомой девушки. Уличная камере запечатлела инцидент. На кадрах видно, как несколько мужчин выбегают на дорогу во время конфликта, в этот момент на проезжей части находится много автомобилей. На записи заметно, как нарушители бьют друг друга, а после переходят на тротуар.

Ранее мужчина без трусов пробежался по дороге и прилег на автомобиль с людьми.