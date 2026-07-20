Появились первые кадры с места падения дрона на автобус с людьми в Шебекино

В Шебекино на камеру сняли разбитый автобус после атаки дрона

В городе Шебекино Белгородской области украинский беспилотник атаковал автобус с людьми. Кадры появились в сети.

На размещенном фото заметно, что общественный транспорт получил повреждения: у него выбило стекла, а детали разлетелись по дороге.

«В Шебекинской районной больнице оказывают помощь 23 пострадавшим, среди которых есть 17-летний парень. Трое из них — в крайне тяжёлом состоянии. Им оказывают всю необходимую помощь. После стабилизации состояния переведем раненых в медицинские учреждения Белгорода», – сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки пять человек, четыре женщины и мальчик, получили травмы, несовместимые с жизнью, их личности устанавливаются.

Днем 20 июля местный Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино» сообщил о том, что украинский беспилотник упал на общественный транспорт.

«Возможны повторные атаки», — отмечается в тексте.

Авторы публикации призвали жителей не приближаться к месту происшествия.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье увеличилось количество пострадавших после атаки украинских БПЛА.