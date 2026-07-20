Бесчеловечная атака: глава Белгородской области раскрыл подробности падения дрона на автобус

В Белгородской области пять человек не выжили в момент атаки на автобус

В Белгородской области пять человек не выжили в момент падения дрона на автобус. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

«В Шебекинской районной больнице оказывают помощь 23 пострадавшим, среди которых есть 17-летний парень. Трое из них — в крайне тяжелом состоянии. Им оказывают всю необходимую помощь. После стабилизации состояния переведем раненых в медицинские учреждения Белгорода», – сообщил губернатор.

По его словам, в результате атаки пять человек, четыре женщины и мальчик, получили травмы, несовместимые с жизнью, их личности устанавливаются.

Днем 20 июля местный Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино» сообщил о том, что украинский беспилотник упал на общественный транспорт, в котором находились люди.

«Возможны повторные атаки», — отмечается в тексте.

Авторы публикации призвали жителей не приближаться к месту происшествия.

Ранее три жителя Белгородской области получили ранения в результате атак ВСУ.