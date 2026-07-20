Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Автомобили

Бесчеловечная атака: глава Белгородской области раскрыл подробности падения дрона на автобус

В Белгородской области пять человек не выжили в момент атаки на автобус
Aleksandr Gusev/Global Look Press

В Белгородской области пять человек не выжили в момент падения дрона на автобус. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

«В Шебекинской районной больнице оказывают помощь 23 пострадавшим, среди которых есть 17-летний парень. Трое из них — в крайне тяжелом состоянии. Им оказывают всю необходимую помощь. После стабилизации состояния переведем раненых в медицинские учреждения Белгорода», – сообщил губернатор.

По его словам, в результате атаки пять человек, четыре женщины и мальчик, получили травмы, несовместимые с жизнью, их личности устанавливаются.

Днем 20 июля местный Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино» сообщил о том, что украинский беспилотник упал на общественный транспорт, в котором находились люди.

«Возможны повторные атаки», — отмечается в тексте.

Авторы публикации призвали жителей не приближаться к месту происшествия.

Ранее три жителя Белгородской области получили ранения в результате атак ВСУ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Тестостерон — новый кофе? Зачем полмира колет гормон и чем это кончится для мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!