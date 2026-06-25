В Германии начали продавать Lada на газе

На немецком рынке впервые начали продавать Lada Niva Legend с газобаллонным оборудованием. Об этом сообщает проект «Авто Mail».

Lada Niva Legend в версии «Norma Exklusiv» оценили в 27 тыс. евро (примерно 2,4 млн рублей). На данный момент это самая дорогая модель Lada на европейском рынке, а также первый случай официальной продажи газовой версии российского внедорожника в Германии.

Согласно объявлению, опубликованному немецким дилером, автомобиль получил 83‑сильный бензиновый мотор (61 кВт), доработанный для работы на пропан-бутане (LPG). Расход топлива производителем не указывается, но, учитывая экономичность газового оборудования, владельцы смогут сэкономить на заправках по сравнению с бензиновыми аналогами.

Машина 2026 года выпуска, практически новая (пробег — 20 км), уже прошла техосмотр — действует до апреля 2029 года. Окрашена в чёрный металлик, оснащена тканевым салоном. В стандартное оснащение включены: ABS, всесезонная резина, бортовой компьютер, электрические стеклоподъемники, иммобилайзер, гидроусилитель руля, стальные колесные диски и дневные ходовые огни.

Дилер установил на внедорожник легкосплавные диски Dotz, которые заметно преображают его внешность. Модель — четырехместная, с МКПП и заводской гарантией. Стоит подчеркнуть, что это не подержанная машина: она ввозится как новая и была впервые зарегистрирована в апреле 2026 года. Срок поставки в любую точку Евросоюза — до 6 недель с момента оформления заказа.

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