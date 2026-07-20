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Автомобили

На Крымском мосту перекрыли движение

На Крымском мосту ограничили проезд
Константин Михальчевский/РИА Новости

На Крымском мосту временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», – говорится в сообщении.

Публикации об ограничении проезда появилось в 15:14 (мск). О перекрытии сообщается второй раз за день: в первый раз мост закрыли в 10:51 (мск), в 11:28 (мск) ограничения сняли.

13 июля сообщалось, что после возобновления движения по Крымскому мосту на подъездах к нему образовалась очередь из более чем 1 600 автомобилей. Мост был перекрыт вечером в воскресенье 12 июля, переправа возобновила работу в 09:05 мск. Таким образом, ограничения действовали около 12 часов.

С 3 ноября 2025 года по Крымскому мосту запретили проезд электромобилей и гибридного автотранспорта со стороны Краснодарского края. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Водителям предлагалось воспользоваться сухопутным коридором от Таганрога до Джанкоя. До этого по Крымскому мосту запретили проезд грузовиков.

Ранее сообщалось, что Крымский мост временно закрыли для автомобилей.

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