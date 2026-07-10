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Вторая за день дорога обвалилась в Дагестане и попала на видео

В Дагестане обвалилась вторая за день автодорога и попала на видео

В Дагестане обвалилась вторая за день горная дорога. Участок трассы подмыло близ села Верхнее Казанище. Видеозапись с последствиями инцидента опубликовал Telegram-канал «Блог Дагестана».

На записи видно, что проезжая часть горной дороги провалилась на несколько метров вниз и сползла по склону. Проезд по дороге стал невозможен.

«Вот такие катастрофы у нас. А мы грешим, грешим, грешим. Что будет завтра у нас — ничего не известно, никому не известно», — прокомментировал за кадром произошедшее автор видео.

До этого обвал проезжей части дороги произошел в другом районе Дагестана, на подъезде к селу Кикуни. Там очевидец снял на видео момент обрушения части дорожного полотна в горную реку.

Ранее в Ивановской области пассажир спровоцировал ДТП из ревности.

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