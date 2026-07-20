Неадекватное состояние: полуголый байкер сжег мотоцикл после ДТП и попал на видео

В Краснодаре байкер сжег свой транспорт после аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».
«Сегодня в 07:05 по ул. Константиновской водитель мотоцикла в неадекватном состоянии не справился с управлением и совершил опрокидывание, после чего поджег его», – говорится в публикации.
Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, как полуголый мужчина поджигает лежащий на дороге мотоцикл, после чего оттаскивает его в сторону, но не пытается ликвидировать возгорание.
18 июля на внешней стороне 28 км МКАД произошло ДТП с участием легкового автомобиля. В Дептрансе уточнили, что из-за ДТП доступными для проезда остались две полосы из шести и призвали водителей искать альтернативные маршруты. Длина пробки в районе места аварии по состоянию на 17:10 мск составила 8,3 км.
Пользователи сервиса Яндекс Карты сообщают, что столкновение произошло в правом ряду. Пробка начинается в районе Битцевского леса и заканчивается недалеко от съезда с внешней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон».
Ранее сообщалось, что в Красноярске байкер разбился, влетев в Lada.