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Видео: в Красноярске байкер разбился, влетев в Lada

В Красноярске на видео сняли последствия фатального ДТП, в котором разбился байкер

В Красноярске байкер влетел в Lada. Об этом сообщает Госавтоинспекция Красноярска в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации сегодня в ночное время в районе дома №62 по ул. 9 Мая неустановленный водитель мотоцикла Ямаха двигавшийся со стороны ул. Авиаторов в сторону ул.78 Добровольческой бригады, допустил столкновение со стоящим автомобилем ВАЗ 2114», – говорится в публикации

На размещенном в сети видео заметно, что в момент столкновения детали мотоцикла разлетелись по проезжей части. По данным канала, в результате аварии байкер получил травмы, несовместимые с жизнью. Правоохранители провели проверку и выяснили, что в момент столкновения водитель ехал без шлема и какой-либо защиты. Работники ГИБДД продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

До этого стало известно, что в Московской области грузовик врезался в иномарку на встречной полосе.

Ранее сообщалось, что в Петербурге водитель на Kia влетел в байкера.

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