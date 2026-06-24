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Автомобили

В Госдуме усомнились в необходимости ужесточения мер за тонировку фар авто

Депутат Нилов: на дороге больше мешает дальний свет фар, а не их тонировка
OlegRi/Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил «Газете.Ru», что массового использования в России пленки для тонирования фар нет — эта не острая проблема. Так он отреагировал на инициативу Национального автомобильного союза штрафовать водителей на суммы до 30 тысяч рублей и лишать прав на полгода за использование пленок и нештатных световых элементов.

«Замучили автолюбителей штрафами, особенно комплексы фотовидеофиксации, камеры. Не вижу, чтобы массово как-то пленки использовались. Надо понять, насколько они влияют на аварийность и какое количество аварий произошло из-за этих пленок. Больше вредит, когда водитель на дальних фарах едет и не выключает, чем когда использует какие-либо пленки. А что касается пленок, считаю, что надо разрешить тонировать передние боковые стекла и прекратить за это штрафовать. А еще давать предписание об устранении, после чего если не выполнять это требование, то вплоть до административного ареста использовать меру наказания в отношении водителя», — сказал Нилов.

По его мнению, автомобильному сообществу с депутатами нужно «очень внимательно подумать» и обсудить эту тему.

«Но я считаю, что проблема не такая сейчас острая, а вот разрешить тонировку — это нужно сделать», — заключил Нилов.

Ранее в ГИБДД опровергли слухи об ужесточении штрафов за тонировку и разговоры по телефону.

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