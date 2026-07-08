Объятую пламенем машину снял на камеру в Краснодаре

В Краснодаре автомобиль с водителем вспыхнул на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«Машина загорелась на Восточно-Кругликовской улице <...> Предварительно, перед пожаром легковушка столкнулась с бетономешалкой. Огонь уже потушили», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что пламя охватило транспорт полностью. По данным канала, в результате произошедшего никто не пострадал.

До этого сообщалось о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд. Авария произошла вечером на 4 километре внешней стороны МКАД. На место прибыли оперативные службы города. В результате ДТП движение по внутренней стороне в сторону съезда 5А было затруднено на 5,5 километра. Проезд для машин осуществлялся по пяти полосам из шести. В Дептрансе водителям советовали учитывать ограничения при планировании поездки. О том, что проезд открыт стало известно 7 июля в 00:28 (мск).

Ранее сообщалось, что ДТП парализовало МКАД.