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Лишились золота и авто за 5 млн рублей: россиян обвиняют в контрабанде в Грузии

SHOT: российских туристов задержали в Грузии с золотом на миллионы рублей
Telegram-канал «SHOT»

В Грузии задержали российскую пару по подозрению в контрабанде золота. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел 16 июля. 63-летний Владислав со своей супругой Маргаритой пересекали границу на КПП «Казбеги» на собственном Range Rover Sport. Внимание инспекторов привлекли дорогие часы Владислава. Мужчина пояснил, что это его подарок к 50-летию и что он везет аксессуар в Турцию для замены ремешка.

Однако таможенники не ограничились этим. Их подозрения усилились, когда Маргарита сняла все свои золотые изделия и убрала в сумку. Сотрудники службы решили провести полный досмотр багажа. В итоге у российской пары изъяли пять золотых колец, браслет, цепочку, серьги, застежку, часы и сам автомобиль стоимостью 5 млн рублей.

В настоящее время Владислав и Маргарита находятся в Тбилиси. Им официально запрещено покидать Грузию, поскольку решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного перемещения драгоценных металлов через границу.

Ранее сообщалось, что украинка пыталась под одеждой провезти в Польшу три килограмма золота.

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