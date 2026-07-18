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Автомобили

Последние секунды жизни семьи в BMW X5 перед ударом о фуру попали на видео

Под Тамбовом попали на видео последние секунды перед лобовым ДТП с BMW X5 и фурой

В Тамбовской области мужчина, женщина и двое детей получили несовместимые с жизнью травмы в лобовом столкновении кроссовера с большегрузной фурой. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД по Тамбовской области.

«Водитель автомобиля BMW X5, 44-летний житель Воронежа, допустил выезд на полосу встречного движения (выезд не запрещен) и допустил столкновение с грузовым автомобилем Sitrak C7H в составе полуприцепа-рефрижератора Krone SD под управлением водителя 1970 года рождения, который двигался во встречном направлении по своей полосе движения», — отмечается в сообщении.

На видеозаписи с моментом аварии, размещенной в Telegram-канале «Полоса безопасности», видно, что на обгон на встречную полосу вышли сразу два автомобиля. Водитель серой Skoda Octavia успел при появлении встречной фуры завершить маневр, а водитель BMW X5 на большой скорости проехал дальше. Приблизившись к большегрузу, он затормозил, после чего машину занесло. Правым боком она ударилась о грузовик. Самого водителя, его жену и сыновей — мальчиков 6 и 9 лет — спасти не удалось.

Ранее стало известно, что в Подмосковье Volkswagen с людьми разорвало в фатальном ДТП.

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