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Автомобили

Движение машин по Крымскому мосту перекрыто

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили в двух направлениях
Константин Михальчевский/РИА Новости

Доступ автомобилей на Крымский мост с обеих сторон временно перекрыт. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

В посте от 23:19 автомобилистов попросили сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности. С 18:00 до 23:00 очередей к пунктам ручного досмотра нет на переправе со стороны Тамани и Керчи не было.

До этого в российском Минобороны заявили, что в период с 8:00 до 20:00 регионы страны пытался атаковать 161 украинский дрон самолетного типа. Средства противовоздушной обороны уничтожили их над Крымом и Черным морем, а также в небе Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской и Тульской областей, Московского региона и Краснодарского края.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.

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