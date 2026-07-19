Движение машин по Крымскому мосту перекрыто

Доступ автомобилей на Крымский мост с обеих сторон временно перекрыт. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

В посте от 23:19 автомобилистов попросили сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности. С 18:00 до 23:00 очередей к пунктам ручного досмотра нет на переправе со стороны Тамани и Керчи не было.

До этого в российском Минобороны заявили, что в период с 8:00 до 20:00 регионы страны пытался атаковать 161 украинский дрон самолетного типа. Средства противовоздушной обороны уничтожили их над Крымом и Черным морем, а также в небе Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской и Тульской областей, Московского региона и Краснодарского края.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.