Автобус с десятками ехавших в лагерь детей съехал в кювет под Красноярском

Под Красноярском автобус с 29 детьми попал в ДТП по дороге в местный лагерь

Под Красноярском автобус, на котором дети ехали в местный лагерь, съехал в кювет. Об этом сообщает на канале в «Максе» региональное управление МВД.

По данным ведомства, ДТП произошло днем в Березовском районе. Автобусом Hyundai управлял 70-летний водитель. В районе 5 км дороги Маганск-Береть-Урман транспортное средство съехало в правый кювет по ходу движения.

В посте уточняется, что в автобусе из Красноярска в детский оздоровительный лагерь ехали 29 детей в возрасте от 10 до 13 лет. При аварии никто не пострадал.

До этого в ДТП с участием двух автобусов в Чехии пострадали 40 человек. Авария произошла около 9:30 у населенного пункта Олексовице в районе Зноймо.

Один автобус, следовавший из Брно, врезался в другой, выезжавший на главную дорогу с второстепенной. Алкотест у обоих водителей показал отрицательный результат. На место аварии прибыли 13 бригад медиков, включая машину скорой повышенной вместимости и вертолет.

Ранее ветер сдул автобус с россиянами с дороги в Эстонии.