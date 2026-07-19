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Автомобили

Правительство России предлагает легализовать угнанные в недружественных странах авто

В России предложили легализовать автомобили в розыске Интерпола
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Правительство РФ внесло на рассмотрение Государственной Думы законопроект, который вводит особый порядок регистрации транспортных средств, числящихся в международном розыске. Соответствующий законопроект размещен в «Системе обеспечения законодательной деятельности».

Действующее законодательство полностью блокирует любые регистрационные действия с автомобилями, находящимися в базах Интерпола. Как сообщили в МВД, после начала СВО правоохранительные органы недружественных стран начали массово игнорировать запросы российской стороны о подтверждении обстоятельств объявления машин в розыск.

Сложившаяся правовая коллизия бьет по добросовестным покупателям: они не могут защитить свои права даже через суд. В случае принятия документа российские регистрирующие органы получат полномочия самостоятельно определять особенности совершения действий с такими машинами. Это позволит обеспечить эксплуатацию автомобилей добросовестными приобретателями внутри страны.

До этого в России ограничили грузоперевозки с использованием некоторых фур.

Кабинет министров РФ ввел ограничения на грузовые перевозки по территории страны для автотранспорта из Эстонии. Запрет на грузовые перевозки по России был установлен еще осенью 2022 года. В том числе рестрикции затронули страны-члены Европейского союза (ЕС). Однако был составлен список товаров, на которые ограничения не распространялись. Среди них — кондитерские изделия, алкоголь, молоко, мясо и рыба, некоторые овощи, фармацевтическая продукция и ряд иных товаров.

Позднее власти решили ограничить транспортировку и этих товаров, если их перевозили на грузовиках из Польши и Молдавии. Теперь запрет коснулся и автотранспорта из Эстонии.

Ранее стало известно, скольких автомобилей в России коснется ситуация с топливом «Евро-3» на АЗС.

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