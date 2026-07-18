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В России ограничили грузоперевозки с использованием некоторых фур

ТАСС: кабмин РФ ограничил грузоперевозки для автотранспорта из Эстонии
Кирилл Брага/РИА Новости

Кабинет министров РФ ввел ограничения на грузовые перевозки по территории страны для автотранспорта из Эстонии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

В материале отмечается, что запрет на грузовые перевозки по России был установлен еще осенью 2022 года. В том числе рестрикции затронули страны — члены Европейского союза (ЕС). Однако был составлен список товаров, на которые ограничения не распространялись. Среди них — кондитерские изделия, алкоголь, молоко, мясо и рыба, некоторые овощи, фармацевтическая продукция и ряд иных товаров.

Позднее власти решили ограничить транспортировку и этих товаров, если их перевозили на грузовиках из Польши и Молдавии. Теперь запрет коснулся и автотранспорта из Эстонии.

«Ограничение по-прежнему не распространяется на товары, ввозимые в Калининградскую область, а также в некоторые районы Ленинградской, Мурманской, Псковской областей и Республики Карелия», — уточнили журналисты.

11 июля Москва официально уведомила Хельсинки о закрытии железнодорожных пунктов пропуска в Санкт-Петербурге и Выборге. Речь идет о контрольно-пропускных пунктах Вартиус — Люття, Ниирала — Вяртсиля, Иматра — Светогорск, а также станциях Выборг и Санкт-Петербург. Как пишет Yle, в министерстве иностранных дел Финляндии уверены, что данное решение РФ не окажет значительного влияния на республику, поскольку основные грузовые перевозки осуществляются через Вайниккалу, на которую ограничения не распространяются.

Ранее в России захотели наладить грузовые перевозки авиабеспилотниками между страной и Белоруссией.

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