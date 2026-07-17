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Видео: балерина станцевала в очереди на АЗС в Новосибирске

В Новосибирске на видео попало, как балерина станцевала в очереди на АЗС

Жительница Новосибирска сняла на камеру балерину, станцевавшую в очереди на АЗС. Об этом сообщил Telegram-канал «АСТ-54 Black».

«О! Что происходит? Это что такое? Пойду-ка я поснимаю, познакомлюсь», — говорит она в видео.

На кадрах заметно, как женщина находится за пределами дороги и танцует. При этом она держится за открытую дверь своего автомобиля. Утверждается, что люди начали выходить из машин и смотреть на танец.

По данным канала, танцующей женщиной оказалась действующая солистка Новосибирского академического театра оперы и балета Екатерина Забровская.

До этого батюшка освятил автомобили и благословил водителей на АЗС. Спустя некоторое время священнослужителя выгнали с заправки, сказав о том, что нельзя заниматься подобными вещами на частной территории. После замечания он вышел за пределы АЗС и продолжил свою миссию в очереди.

Ранее сообщалось, что женщина на Peugeot начала давить сотрудника АЗС в Новосибирске из-за нехватки бензина.

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