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Автомобили

В Чехии столкнулись пассажирские автобусы, пострадали десятки людей

České noviny: при столкновении двух автобусов в Чехии пострадали 40 человек
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В ДТП с участием двух автобусов в Чехии пострадали 40 человек. Об этом сообщила Чешскому информационному агентству представитель спасательной службы Михаэла Ботова.

Авария произошла около 9:30 у населенного пункта Олексовице в районе Зноймо. Один автобус, следовавший из Брно, врезался в другой, выезжавший на главную дорогу с второстепенной.

По данным полиции, алкотест у обоих водителей показал отрицательный результат. Представитель спасателей квалифицировала происшествие как чрезвычайную ситуацию второго уровня.

На месте работают 13 бригад медиков, включая машину скорой помощи повышенной вместимости и вертолет. Для оказания помощи привлекли также сотрудников, находившихся в выходной день.

Врачи оказали помощь 30 пострадавшим с легкими травмами, среди них один ребенок. Десять человек получили ранения средней и тяжелой степени. Пострадавших увезли в больницы Брно и Зноймо.

Дорога, соединяющая эти два города, перекрыта. Полиция организовала объезд, сроки открытия трассы пока неизвестны.

Ранее во Владивостоке Toyota зажало между автобусом и легковушкой.

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