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«Фекальный апокалипсис»: самосвал рассыпал зловонный груз по набережной в Санкт-Петербурге

В Петербурге самосвал с фекалиями рассыпал груз по Октябрьской набережной
Алексей Даничев/РИА Новости

В Санкт-Петербурге грузовик, перевозивший фекалии, рассыпал груз на асфальт из-за неисправности. Об этом сообщает Telegram-канал «78 Новости».

«Фекальный апокалипсис пришёл в Невский район. Субботний день у дома 22 по Октябрьской набережной запомнится местным жителям и прохожим надолго. По дороге ехал самосвал с фекалиями неизвестного происхождения — и внезапно у машины открылся борт», — отмечается в публикации.

После того, как зловонный груз высыпался на асфальт, водитель скрылся с места происшествия. На место были вызваны коммунальщики, которые занялись устранением последствий инцидента. На опубликованном видео видно, что они убирают грязь с проезжей части лопатами. Также на дороге находятся два фронтальных погрузчика.

Ранее сообщалось, что петербуржцы избили друг друга на проезжей части и попали на камеру.

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