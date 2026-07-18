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Автомобили

Гаишник-мотоциклист не выжил при ДТП с такси в Домодедово

В Подмосковье инспектор ДПС на мотоцикле разбился в ДТП с такси
ГУ МВД России по Московской области

В Подмосковье инспектор ДПС на служебном мотоцикле столкнулся с такси и получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Московской области.

«Сегодня на 7-м км автодороги «Шебанцево-Голубино-Глотаево» произошло столкновение иномарки под управлением 54-летнего водителя со служебным мотоциклом. В результате ДТП травмы, не совместимые с жизнью, получил 33-летний инспектор ДПС», — отмечается в сообщении.

На фото с места происшествия видно, что после ДТП желтый автомобиль Belgee с символикой такси упал в кювет.

В полиции уточнили, что инспектор ДПС, лейтенант Михаил Тихонов, находился при исполнении служебных обязанностей. Руководство и личный состав областного главка полиции выразили соболезнования его родным и близким.

Ранее стало известно, что в Подмосковье Volkswagen с людьми разорвало в фатальном ДТП.

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