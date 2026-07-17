Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Автомобили

Видео: товарный поезд сбил грузовик в Нижегородской области

В Нижегородской области на видео попало, как товарный поезд сбил грузовик
Telegram-канал ДТП Нижний Новгород новости

В муниципальном округе Бор Нижегородской области в районе станции Каликино товарный поезд сбил грузовик. Об этом сообщил Telegram-канал «ДТП Нижний Новгород новости».

Инцидент попал на видео. На кадрах заметно, как большегруз выехал на дорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль не успевает переехать железную дорогу, и в прицеп врезается поезд. Локомотив тащит за собой грузовик. Через какое-то время машина разворачивается, а поезд останавливается.

По данным канала, машинист железнодорожного состава пытался остановиться, чтобы избежать аварии, но не успел. В результате ДТП никто не пострадал.

До этого стало известно, что в результате аварии повреждения получили локомотив и трактор, находившийся на прицепе. Из-за инцидента были задержаны семь пассажирских поездов, однако к настоящему моменту движение на участке полностью восстановлено.

По факту случившегося прокуратура организовала проверку. По ее итогам будут приняты меры реагирования, если найдутся основания.

Ранее сообщалось о страшной аварии под Миассом: легковушка полностью смята в ДТП с Mercedes-Benz.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Коммунальщики и газовики ломятся в дверь — пускать или нет? Как не попасть на иски и вскрытие квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!