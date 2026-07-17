Видео: товарный поезд сбил грузовик в Нижегородской области

В Нижегородской области на видео попало, как товарный поезд сбил грузовик

В муниципальном округе Бор Нижегородской области в районе станции Каликино товарный поезд сбил грузовик. Об этом сообщил Telegram-канал «ДТП Нижний Новгород новости».

Инцидент попал на видео. На кадрах заметно, как большегруз выехал на дорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль не успевает переехать железную дорогу, и в прицеп врезается поезд. Локомотив тащит за собой грузовик. Через какое-то время машина разворачивается, а поезд останавливается.

По данным канала, машинист железнодорожного состава пытался остановиться, чтобы избежать аварии, но не успел. В результате ДТП никто не пострадал.

До этого стало известно, что в результате аварии повреждения получили локомотив и трактор, находившийся на прицепе. Из-за инцидента были задержаны семь пассажирских поездов, однако к настоящему моменту движение на участке полностью восстановлено.

По факту случившегося прокуратура организовала проверку. По ее итогам будут приняты меры реагирования, если найдутся основания.

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