В Карелии на видео попало, как автомобиль опрокинулся в жестком ДТП, есть пострадавшие

В Петрозаводске на видео попало, как машина с людьми перевернулась в аварии

В Петрозаводске на улице Кирова у детской больницы столкнулись две машины. Об этом сообщил Telegram-канал «Daily Карелия».

Инцидент попал на видео. На кадрах заметно, как светло-синий автомобиль поворачивает на перекрестке и врезается в машину, которая едет прямо. От удара от второго автомобиля отрывается задний бампер. Далее его отбрасывает на ограждение и дорожный знак. После этого машина опрокидывается на бок.

Затем синяя машина врезается в перевернувшийся автомобиль и разворачивает его на 180 градусов. Ограждение и знак деформируются.

По данным канала, женщина-водитель светло-синего автомобиля не пострадала. На место аварии прибыли спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Информация о состоянии остальных пострадавших уточняется.

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