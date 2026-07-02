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Автомобиль такси повис на тросах в Красногорске и попал на видео

На видео попал автомобиль такси, повисший на тросовом ограждении в Красногорске
Telegram-канал ДТП и ЧП МОСКВА и МО

В городе Красногорск Московской области кроссовер «Москвич 3» заехал на тросовое ограждение. Об этом сообщил Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО». Инцидент произошел на улице Ленина.

Судя по кадрам видео, у машины смят капот, оторвана часть переднего бампера, а также повреждены боковое зеркало и днище. Тросовое ограждение также частично разрушено. Место аварии окружила толпа людей, они пытаются вытащить водителя из салона. На место ДТП прибыли медики. Движение в районе аварии затруднено.

По данным канала, один человек не выжил в ДТП. Причины происшествия неизвестны.

До этого в Ростове-на-Дону автомобиль подлетел в воздух из-за прорыва трубы. Инцидент записала уличная камера. Ее владелец рассказал, что оставил в машину на улице и пошел на рынок за продуктами. Возвратившись, он услышал сигнализацию, а потом увидел, как мощный поток воды поднимает машину. В результате происшествия у машины оказались поцарапаны крыло и фара.

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