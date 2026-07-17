«Он стерся»: мотоциклист попал в жесткое ДТП во Владивостоке

Во Владивостоке произошло серьезное ДТП с участием мотоциклиста

Рядом с бухтой Стеклянной во Владивостоке произошло ДТП с участием мотоциклиста и двух автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал «DPS VL. Владивосток, Приморье, Россия».

«Он стерся. Мотоцикл разбился, мотоциклист. Кто-то выезжал. Вон зеленая машина. В нее, получается, и влупился. Прям жестко», — поделились очевидцы.

Последствия аварии сняли проезжающие мимо автомобилисты. На кадрах заметно, что справа находится зеленый автомобиль со смятой левой частью кузова. Далее виден лежащий в середине дороги мотоцикл. Он получил серьезные повреждения: у него раздроблен корпус и отсутствует переднее колесо.

Впереди стоит еще один пострадавший автомобиль — белая легковушка. У нее снесен передний бампер и повреждена крышка капота.

По данным источника, мотоциклист врезался в белый легковой автомобиль, который совершал разворот. От удара его откинуло на припаркованный автомобиль. В результате ДТП пострадал мотоциклист.

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