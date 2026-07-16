В Подмосковье на видео сняли такси после жесткого кульбита

В Химках такси и легковой автомобиль перевернулись в жестком ДТП

В подмосковных Химках произошло жесткое ДТП с участием автомобиля такси. Об этом сообщил Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

Последствия аварии попали на видео. На кадрах заметно, как два белых перевернутых автомобиля лежат на обочине дороги. На фотографиях также заметна степень повреждения автомобилей. У такси смята задняя часть кузова и дверь, а также выбиты стекла. У второй перевернутой машины раздроблен передний бампер.

На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Также заметно, на месте аварии собрались люди. О пострадавших информации не поступало.

До этого стало известно, что в Московской области грузовик врезался в иномарку на встречной полосе. На размещенных в сети кадрах видно, что легковая машина получила серьезные повреждения, в момент ДТП транспорт просто разорвало, а части разлетелись по дороге. В результате аварии водитель и пассажир Volkswagen получили травмы, несовместимые с жизнью, еще один пассажир пострадал: прибывшие медики госпитализировали человека.

Ранее сообщалось о страшной аварии под Миассом: легковушка полностью смята в ДТП с Mercedes-Benz.