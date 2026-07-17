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Автомобили

Росгвардеец на внедорожнике влетел в скорую, перевозившую женщину с ребенком

Mash: росгвардеец сел за руль без прав и въехал в машину скорой в Калининграде
Кадр из видео/Telegram-канал «Amber Mash»

В Калининграде мужчина врезался в автомобиль с медиками и пациентом. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

«42-летнего Артура лишили удостоверения два года назад за то, что катался пьяным. Две недели назад силовик решил повторить свой нетрезвый перформанс. Предварительно он снова выпил и влетел на внедорожнике в машину скорой. Водитель, фельдшеры и пациенты (мама с ребенком) получили ушибы», – говорится в публикации.

По данным канала, прокурор потребовал возбудить уголовное дело. Полиция составила на гонщика семь административных протоколов — за отказ от медосвидетельствования, вождение без прав и без ОСАГО, за непредоставление преимущества спецтранспорту и другие нарушения. Также выяснилось, что нарушителя уволили за два дня до аварии. Внедорожник у него изъят.

До этого стало известно, что в Московской области грузовик врезался в иномарку на встречной полосе. На размещенных в сети кадрах видно, что легковая машина получила серьезные повреждения, в момент ДТП транспорт просто разорвало, а части разлетелись по дороге.

Ранее на видео попало, как пьяная водительница устроила истерику гаишнику после ДТП.

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