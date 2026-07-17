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Полиция задержала таксиста, который пытался увезти москвича в багажнике

В Москве полиция задержала таксиста с пассажиром в багажнике
Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В Москве полицейские задержали водителя такси и его пассажира, который находился в багажнике. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошёл возле одного из жилых домов. Прохожие услышали крики из багажного отделения автомобиля и вызвали правоохранителей.

По данным канала, 23-летний Артур М. и 25-летний водитель Георгий Ж. были знакомы ранее. Молодой человек сам попросил приятеля посадить его в багажник. По словам обоих, это была не более чем шутка. Тем не менее, это поездка привлекла внимание очевидцев и закончилась в суде.

На заседании оба фигуранта полностью признали свою вину. Судья квалифицировал их действия как мелкое хулиганство и назначил каждому по 10 суток административного ареста.

До этого в Москве таксист-мигрант отказался везти ветерана СВО, у которого не было руки и ноги. Таксист уехал сам отменил поездку и уехал, увидев своих пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина устроила истерику в такси с требованием «рот закрой и езжай» и попала на видео.

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