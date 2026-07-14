«Рот закрой и езжай»: в Москве женщина устроила истерику в такси и попала на видео

В Москве на видео попала женщина, устроившая скандал в такси

В Москве пассажирка такси вступила в конфликт с водителем. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

На первых кадрах слышно, как женщина, повышая голос, говорит: «Рот свой закрой и езжай. Рот закрой и езжай, я сказала». Вторая пассажирка пытается ее успокоить, но это не срабатывает. Водитель отказывается везти пассажирок и просит их выйти из автомобиля. Женщина не покидает салон и начинает ломать подлокотник водителя.

Затем она в грубой форме требует отдать ей деньги и закрыть дверь. Водитель не соглашается выполнить ее просьбу, в ответ на что она ударяет ногой по двери. Позже женщина заявляет, что ее дочь работает в полиции и водителя накажут. На вопрос таксиста о том, за что именно, женщина внятно не отвечает.

До этого на видео попало, как пьяная водительница конфликтовала с сотрудником ДПС после аварии.

Ранее сообщалось, что в Башкирии пассажир с водителем избили друг друга и попали на камеру.