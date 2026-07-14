Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Автомобили

«Рот закрой и езжай»: в Москве женщина устроила истерику в такси и попала на видео

В Москве на видео попала женщина, устроившая скандал в такси

В Москве пассажирка такси вступила в конфликт с водителем. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

На первых кадрах слышно, как женщина, повышая голос, говорит: «Рот свой закрой и езжай. Рот закрой и езжай, я сказала». Вторая пассажирка пытается ее успокоить, но это не срабатывает. Водитель отказывается везти пассажирок и просит их выйти из автомобиля. Женщина не покидает салон и начинает ломать подлокотник водителя.

Затем она в грубой форме требует отдать ей деньги и закрыть дверь. Водитель не соглашается выполнить ее просьбу, в ответ на что она ударяет ногой по двери. Позже женщина заявляет, что ее дочь работает в полиции и водителя накажут. На вопрос таксиста о том, за что именно, женщина внятно не отвечает.

До этого на видео попало, как пьяная водительница конфликтовала с сотрудником ДПС после аварии.

Ранее сообщалось, что в Башкирии пассажир с водителем избили друг друга и попали на камеру.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Бежевые мамы» нарушают психику ребенка или нет? Отвечают врач и психологи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!