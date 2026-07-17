Юрист напомнил о правилах перевозки самогона в машине

За перевозку животных на коленях у водителя или на переднем сиденье может грозить штраф — лучше всего фиксировать питомца шлейкой с ремнем безопасности или помещать его в переноску. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Владимир Свечников.

«Правила дорожного движения не содержат списка запрещенных вещей, зато глава 23 задает рамки для любого груза. Он не должен ограничивать обзор, нарушать устойчивость машины, закрывать фары и номерные знаки. Если предмет выступает за габариты более чем на один метр сзади или спереди либо на 0,4 метра сбоку, его обозначают специальным опознавательным знаком. За несоблюдение этих требований водителя ждет предупреждение или штраф 500 рублей по части 1 статьи 12.21 КоАП. Животное в салоне юридически приравнено к грузу. Переноска по закону не обязательна, однако собака на коленях водителя или кошка на передней панели мешают управлению и обзору, а это уже нарушение пункта 23.3 ПДД с тем же штрафом 500 рублей. Надежный вариант — фиксация питомца шлейкой с ремнем безопасности либо перевозка в контейнере на заднем сиденье», — сказал он.

Юрист уточнил, что маркированные алкогольные напитки можно провозить в любом объеме, а самогон и домашнее вино — не более 10 литров на человека.

«Заводской алкоголь с акцизными марками разрешено везти для личных нужд практически в любом объеме. Для немаркированных напитков, включая самогон и домашнее вино, действует лимит 10 литров на человека. Превышение обойдется по статье 14.17.2 КоАП в сумму от 15 до 25 тысяч рублей с конфискацией всей продукции. Лимит считают на каждого находящегося в машине, поэтому 30 литров на троих взрослых пассажиров закон не нарушают», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что коммерческая перевозка древесины требует электронного сопроводительного документа, и предприниматель без него рискует штрафом до 200 тысяч рублей. Россиянину, который везет дрова или пиломатериал для дома, необходимо держать при себе договор или чек, чтобы подтвердить законное происхождение груза при проверке.

Свечников добавил, что владелец вправе транспортировать не более пяти единиц оружия и 1000 патронов при наличии разрешения Росгвардии.

«Ствол должен быть разряжен и упакован в чехол, кобуру или заводскую коробку отдельно от боеприпасов. За отступление от этого порядка предусмотрен штраф от 1000 до 1500 рублей по статье 20.12 КоАП, а если оружие в дороге утрачено, сумма вырастает до 10 тысяч с возможным лишением права на его хранение. Перевозка вовсе без разрешения квалифицируется по статье 20.10 КоАП со штрафом до 10 тысяч рублей и конфискацией, а по крупному калибру наступает уголовная ответственность», — заявил он.

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