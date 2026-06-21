Юрист рассказал, как вернуть водительские права

Срок лишения водительских прав отсчитывается с момента сдачи удостоверения в ГИБДД, поэтому прятать документ бессмысленно. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Владимир Свечников. Он напомнил, что лишение прав может грозить за езду в пьяном виде, превышение скорости и проезд на красный свет.

«Лишение права управления — это административное наказание, которое по статье 3.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях вправе назначить только суд. Инспектор составляет протокол, а решение выносит мировой судья. Постановление вступает в силу через десять суток на обжалование, после чего удостоверение сдают в подразделение Госавтоинспекции (ГИБДД). Срок наказания течет со дня сдачи, поэтому спрятать документ значит лишь оттянуть отсчет. Самые суровые санкции предусмотрены за опьянение и отказ от медицинского освидетельствования (статьи 12.8 и 12.26). Здесь штраф 45 тысяч рублей и лишение от полутора до двух лет, а повтор в течение года переходит в уголовный состав по статье 264.1 УК РФ. Превышение скорости от 60 до 80 км/ч грозит штрафом либо лишением от четырех до шести месяцев, повторное свыше 60 км/ч уже лишением до года. Так же наказуем повторный проезд на красный по статье 12.12», — сказал он.

По словам юриста, выезд на встречную полосу и движение во встречном направлении по односторонней дороги, зафиксированные камерой, повлекут штраф, а при остановке инспектором — лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

«Оставление места происшествия по статье 12.27 влечет лишение от года до полутора либо арест. Езда без знаков или с искаженными по статье 12.2 дает штраф пять тысяч рублей либо лишение от одного до трех месяцев, а заведомо подложные знаки отнимают права на срок от шести месяцев до года. Незаконные спецсигналы и красные огни спереди по статье 12.5 стоят от полугода до двух лет с конфискацией. Непропуск машины со включенными маячком и сиреной по статье 12.17 наказывается лишением до года», — добавил он.

Свечников уточнил, что оспорить наказание можно в течение десяти суток, а для возврата прав нужно сдать экзамен по ПДД.

«Оспорить постановление можно в течение десяти суток через вышестоящий суд. Шанс дает нарушение процедуры, отсутствие видеозаписи или понятых, неповеренный прибор, что ведет к переквалификации. Вернуть права позволяет сдача теоретического экзамена по Правилам дорожного движения, доступная уже после половины срока, погашение всех штрафов и паспорт, а при опьянении еще и медицинская справка формы № 003-В/у. Невостребованное три года удостоверение уничтожают», — пояснил он.

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