Названы самые важные автомобили за 30 лет в России

За 30 лет в страну попали тысячи разнообразных моделей. В честь своего юбилея «Авто.ру» провел масштабный опрос, в котором пользователи и 500 экспертов оценили почти шестьсот моделей и выбрали самые важные автомобили в пяти временных периодах.

В 1996–2002 годах бесспорным лидером стала «Газель» — ее выбрали 63% участников, за ней следуют Mercedes-Benz S-Class и Toyota Land Cruiser 100, а также ВАЗ-2110 и BMW E39. С 2003 по 2009 год главным автомобилем оказался Ford Focus, набравший 67% голосов; в пятерку также вошли BMW X5, Porsche Cayenne, Renault Logan и Bugatti Veyron. В период 2010–2013 годов, когда рынок достиг пика, лидировали Hyundai Solaris, Renault Duster и Volkswagen Polo Sedan, а завершили пятерку Nissan GT-R и Toyota Land Cruiser 200.

С 2014 по 2021 год Lada Vesta дважды становилась самой продаваемой моделью, следом за ней — «Газель» Next, Tesla Model S, Hyundai Creta и Skoda Octavia. Наконец, с 2022 года рынок переориентировался на Китай: первое место в рейтинге занял Geely Monjaro, за ним расположились Tank 300, Lixiang L9, Aurus Senat и Zeekr 001. Таким образом, опрос зафиксировал не только смену эпох, но и кардинальную трансформацию предпочтений российских автомобилистов.

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