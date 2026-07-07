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Автомобили

Названы самые популярные автомобили с пробегом в России

Lada Priora и Toyota Corolla вошли в список самых популярных подержанных авто в России
chistoprudov.livejournal.com

Аналитики автомобильного портала «Дром» подвели итоги первого полугодия 2026 года на вторичном рынке России, сообщает РИА Новости. Самыми востребованными марками среди подержанных машин стали Toyota, «Лада» и Nissan. В пятерку наиболее популярных моделей вошли Lada Priora, Lada Granta, Lada 2114 Самара, Toyota Corolla и Toyota Camry.

При этом Lada Priora показала рост продаж на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а Toyota Corolla — на 13%. Среди автомобилей всех годов выпуска лидирует Lada Priora 2008 года, а среди иномарок — Ford Focus 2008 года. Интересно, что Toyota Corolla 2001 года оказалась самой покупаемой в своей модели, но её реализация почти в три раза уступает Priora 2008 года и на 41% — Ford Focus 2008 года.

Региональные предпочтения заметно различаются. На Дальнем Востоке традиционно выбирают Honda Fit, Toyota Corolla Fielder и Toyota Corolla. В Сибири лидируют Toyota Corolla, Toyota Camry и Lada Priora. На Урале и в южных регионах первые места занимают Lada Priora и Lada Granta, при этом на Урале третья строчка у Lada 2114 Самара, а на юге — у классической ВАЗ-2107.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее сообщалось о старте продаж пятиместного Tenet T8 в России по цене от 3 млн рублей.

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