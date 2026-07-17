Появились видео с горящими бензовозами в Подмосковье

В подмосковных Бронницах в промышленной зоне произошло возгорание двух бензовозов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент попал на видео. На кадрах заметно, что огонь и черным дым практически полностью заполняют поле зрения. Пламя охватило достаточно большую территорию, перекинувшись на стоящие рядом автомобили. Пожар произошел рядом с административной постройкой. Также видно, что на месте возгорания работают спасатели.

По данным канала, площадь возгорания составляет 3,1 тысячи квадратных метров. Сообщается, что произошла утечка топлива, из-за чего пожар распространился на стоящие рядом автомобили. Пострадавших в результате происшествия нет.

До этого в Ростовской области утром произошел пожар, в котором сгорело семь автомобилей. По данным источника, возгорание произошло на кустарной автозаправке, организованной в кузове грузовой «Газели». Огонь перекинулся на припаркованные рядом легковые машины.

Ранее стало известно, что загорелось в промзоне подмосковных Бронниц.