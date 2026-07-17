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Женщина закричала: в Татарстане часть трассы ушла под землю, и это попало на видео

В Татарстане на видео попало, как часть трассы ушла под землю на глазах у людей
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash Iptash»

Участок трассы Челны — Сарманово не выдержал течения и ушел под землю. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Дорога около Янурусово рухнула прямо на глазах у очевидцев. Теперь объехать можно только через Петровку. В целом, Татарстан уже обходит Венецию по ширине каналов», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как часть дороги уходит под землю, в этот момент люди удивленно кричат. Далее видно, что трасса обвалилась в нескольких местах, при этом дорогу затопило.

До этого стало известно, что в Московской области грузовик врезался в иномарку на встречной полосе. На размещенных в сети кадрах видно, что легковая машина получила серьезные повреждения, в момент ДТП транспорт просто разорвало, а части разлетелись по дороге. В результате аварии водитель и пассажир Volkswagen получили травмы, несовместимые с жизнью, еще один пассажир пострадал: прибывшие медики госпитализировали человека.

Ранее появилось видео момента массового ДТП с 17 авто под Нижним Новгородом.

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