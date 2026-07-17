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Автомобили

На видео сняли, как коза ела листву при помощи автомобиля

В Самарской области на видео попало, как коза ела траву, опершись на машину
Кадр из видео/Соцсети

В городе Новокуйбышевске Самарской области коза ела листву, опершись на машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Самар ДТП».

«ЦВ Новокуйбышевске засняли забавную ситуацию. Коза оперлась на авто и кушает листву», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как животное стоит на траве, при этом передними копытами упирается в красный припаркованный автомобиль. Нанесла ли коза какие-либо повреждения машине, не сообщается.

До этого на трассе в Байкальске Иркутской области медведь вышел на трассу. Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что медведь стоит на траве возле проезжей части, при этом автомобиль не пугает хищника. Авторы Telegram-канала напомнили, что людям нельзя кормить диких животных, поскольку тогда звери перестают самостоятельно добывать пищу, что может быть опасно.

Кроме того, в Новой Москве лошади начали мешать проезду авто и громить мусорные баки

Автомобилисты засняли крупного хищника в Подмосковье.

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