Крупного хищника сняли на видео автомобилисты в Подмосковье

В Подмосковье на видео сняли медведя, который вышел к дороге

В городе Луховицы Московской области медведь вышел к проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сегодня».

Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. на кадрах заметно, как крупный медведь сидит в траве возле проезжей части, при этом хищник не подходит к обочине. На записи также видно, что проезжающие машины не пугают животное.

До этого на трассе в Байкальске Иркутской области медведь вышел на трассу. Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что медведь стоит на траве возле проезжей части, при этом автомобиль не пугает хищника. Авторы Telegram-канала напомнили, что людям нельзя кормить диких животных, поскольку тогда звери перестают самостоятельно добывать пищу, что может быть опасно.

Кроме того, в Иркутской области медведи пробежали по проезжей части. Очевидцы сняли инцидент на видео. На кадрах заметно, как три медведя бегут по дороге, при этом в один момент животные останавливаются, чтобы посмотреть на автомобиль, но после продолжают убегать.

Ранее коза приехала в багажнике на московскую заправку и попала на видео.