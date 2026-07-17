В Самаре приостановили движение общественного транспорта

В Самаре приостановлено движение наземного общественного транспорта. Об этом сообщил мэр города Иван Носков в канале в мессенджере «Макс».

«Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный», — написал глава города.

Также Носков сообщил, что в Самарской области объявлена ракетная опасность. Мэр призвал жителей укрыться в помещении с несущими стенами, взять вещи первой необходимости и предупредить о произошедшем соседей.

В ночь на 12 июля Самарская область подверглась атаке украинских беспилотников. Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что дрон повредил промышленное предприятие, а также несколько частных и многоквартирных домов. По его информации, три человека, в том числе ребенок, были ранены, всех госпитализировали. Еще один мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее высокоскоростную воздушную цель сбили в российском регионе.